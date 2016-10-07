البث الحي
منوعات

إيكاردي يجدد عقده مع إنتر ميلان حتى 2021

7/10/2016

إيكاردي يجدد لإنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي الجمعة أن لاعبه وهداف الدوري الإيطالي ماورو إيكاردي جدد تعاقده مع النادي حتى عام 2021 .

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن النادي لم يكشف عن قيمة عقد المهاجم ، والتي قيل إنها تصل إلى 5.5 مليون يورو (6.1 مليون دولار) في الموسم.

  وكان إيكاردي "23 عاما" يحصل على 3.2 مليون يورو في الموسم منذ انتقاله للإنتر قادما من سامبدوريا في عام 2013.

ويتصدر إيكاردي ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي مناصفة مع مواطنه الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس وكارلوس باكا لاعب ميلان حيث سجل كل منهم ستة أهداف.

وتم الإعلان عن تجديد العقد بعد أشهر من المفاوضات المتوترة بين النادي وزوجة اللاعب وامدا نارا وكيلة أعماله.

وتضمن عقد اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 110 ملايين يورو يطبق فقط مع الأندية التي لا تلعب بالدوري الإيطالي.

وأصبح إيكاردي ثالث أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإيطالي خلف هيجواين، الذي يحصل على 7.5 مليون يورو، ودانيلي دي روسي لاعب روما الذي يحصل على 6.8 مليون يورو.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)