إيكاردي يجدد عقده مع إنتر ميلان حتى 2021

إيكاردي يجدد لإنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي الجمعة أن لاعبه وهداف الدوري الإيطالي ماورو إيكاردي جدد تعاقده مع النادي حتى عام 2021 .

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن النادي لم يكشف عن قيمة عقد المهاجم ، والتي قيل إنها تصل إلى 5.5 مليون يورو (6.1 مليون دولار) في الموسم.

وكان إيكاردي "23 عاما" يحصل على 3.2 مليون يورو في الموسم منذ انتقاله للإنتر قادما من سامبدوريا في عام 2013.

ويتصدر إيكاردي ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي مناصفة مع مواطنه الأرجنتيني جونزالو هيجواين لاعب يوفنتوس وكارلوس باكا لاعب ميلان حيث سجل كل منهم ستة أهداف.

وتم الإعلان عن تجديد العقد بعد أشهر من المفاوضات المتوترة بين النادي وزوجة اللاعب وامدا نارا وكيلة أعماله.

وتضمن عقد اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 110 ملايين يورو يطبق فقط مع الأندية التي لا تلعب بالدوري الإيطالي.

وأصبح إيكاردي ثالث أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإيطالي خلف هيجواين، الذي يحصل على 7.5 مليون يورو، ودانيلي دي روسي لاعب روما الذي يحصل على 6.8 مليون يورو.