هاتف من طراز "نوت 7" يتسبب في إخلاء طائرة بأمريكا ـ أرشيف

تسبب هاتف من طراز "سامسونغ غالاكسي نوت 7" في إخلاء طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" الأمريكية قبل اقلاعها من مطار لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية.

وتم إجلاء 75 شخصا كانوا على متن الطائرة حسبما قالت متحدثة باسم المطار.

وقالت زوجة الراكب بريان غرين صاحب الهاتف، لرويترز إن زوجها كان قد استبدل الهاتف الأصلي قبل نحو أسبوعين بعد تلقيه رسالة نصية من سامسونغ.

وذكرت سامسونغ في بيان إنها تعمل لاستعادة الهاتف ولفهم لسبب.

وأضافت "إلى أن نتمكن من استعادة الجهاز فإننا لا نستطيع تأكيد أن الواقعة تشمل هاتف نوت 7 الجديد."

وأعلنت سامسونغ أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم سحب ما لا يقل عن مليونين و500 ألف نسخة من هاتفها الذكي الرائد نوت 7 في عشرة أسواق على مستوى العالم الشهر الماضي بسبب عيب في البطارية أدى إلى اشتعال النار في بعض الهواتف.

وبدأت الشركة تبيع هذا النوع من الهواتف مجددا في كوريا الجنوبية يوم السبت الماضي بعد تزويده ببطاريات جديدة ومن المقرر أن يبدأ بيعها في أوربا في 28 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

واعترفت سامسونغ الشهر الماضي بأن الهاتف، الذي تم البدء في بيعه في 19 أغسطس/آب في العديد من البلدان، يمكن أن تشتعل فيه النيران أثناء الشحن، ونتيجة لذلك حظرت العديد من شركات الطيران في وقت لاحق دخول الركاب بهذه الهواتف على متن الطائرات.