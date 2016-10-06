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مسؤول أمريكي يرجح باستهداف عناصر للحشد العشائري بالموصل

6/10/2016

مسؤول أمريكي يرجح باستهداف عناصر للحشد العشائري ـ أ رشيف

أعلن مسؤول أمريكي أن التحالف ضد تنظيم الدولة قتل على الأرجح عن طريق الخطأ عناصر في الحشد العشائري المؤيد للحكومة العراقية في غارة  أمس الأربعاء قرب الموصل.

ونقلت فرانس برس عن المسؤول أن الغارة المشار إليها "كانت على الأرجح ضربة للتحالف"، موضحا أن العسكريين "لا يزالون" يجمعون معلومات عن الوقائع.    

وأفاد مسؤولون عراقيون أن الغارة الجوية أسفرت عن مقتل 21 مقاتلا من الحشد العشائري السني المتحالف مع القوات الحكومية العراقية قرب الموصل التي تشكل معقلا لتنظيم الدولة.    

وقبل أسبوعين، أقر التحالف الذي تقوده أمريكا بأنه قصف عن طريق الخطأ موقعا للجيش السوري شرق البلاد ما أسفر عن مقتل ستين جنديا على الأقل.    

من جهتها قالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في بيان إن "الغارات تمت بطلب" من القوات العراقية ونفذت "بالتنسيق مع" الحكومة العراقية، مشيرة الى أنه من شأن "تحقيق مشترك" بين القوات العراقية والتحالف أن يكشف ملابسات ما جرى.

وقال الشيخ نزهان الصخر اللهيبي قائد مقاتلي الحشد العشائري إنهم تمكنوا من صد هجوم شنه تنظيم الدولة في المنطقة، وتعرضوا للقصف أثناء تجمعهم عند انتهاء القتال.    

من جهته قال وزير الزراعة العراقي فلاح حسن الزيدان الذي تقيم عشيرته في منطقة القيارة إن 21 مقاتلا من الحشد العشائري قتلوا.

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