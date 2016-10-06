طيار مصري شارك في حرب أكتوبر: "لي الشرف إني تربية يهود"

قال لواء مصري شارك في حرب أكتوبر قبل أكثر من 40 عاما إنه يفتخر بأنه تربى وتعلم على يد اليهود، موضحا أنهم علموه القتال بالدم، ومشيرا إلى أن "اليهود" على أعلى مستوى في التدريب والتقنية والتكنولوجيا.

وأضاف اللواء طيار أحمد كامل المنصوري في لقاء مع الإعلامي محمد الغيطي على فضائية مصرية، "أنا ليا الشرف إني تربية يهود"، مشيرا إلى أنه يعتبر جمال عبد الناصر كجده، والسادات كوالده، وحسني مبارك كوالده.

وأشار إلى أن مصر في حرب أكتوبر 73 كانت تحارب منتخب العالم (ما يضم إسرائيل، وأمريكا وبريطانيا وفرنسا) على حد وصفه.