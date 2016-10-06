البث الحي
منوعات

طيار مصري شارك في حرب أكتوبر: "لي الشرف إني تربية يهود"

6/10/2016

قال لواء مصري شارك في حرب أكتوبر قبل أكثر من 40 عاما إنه يفتخر بأنه تربى وتعلم على يد اليهود، موضحا أنهم علموه القتال بالدم، ومشيرا إلى أن "اليهود" على أعلى مستوى في التدريب والتقنية والتكنولوجيا.

وأضاف اللواء طيار أحمد كامل المنصوري في لقاء مع الإعلامي محمد الغيطي على فضائية مصرية، "أنا ليا الشرف إني تربية يهود"، مشيرا إلى أنه يعتبر جمال عبد الناصر كجده، والسادات كوالده، وحسني مبارك كوالده.

وأشار إلى أن مصر في حرب أكتوبر 73 كانت تحارب منتخب العالم (ما يضم إسرائيل، وأمريكا وبريطانيا وفرنسا) على حد وصفه.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)