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شاهد: ما وراء الكلاويس .. "المواطن العادي"

6/10/2016

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "ما وراء الكلاويس" بعنوان "المواطن العادي".

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وبأسلوب ساخر يقول الدكتور عيد سعيد مبارك عليكم إنه يكشف عن سر تتوارثه الأجيال "الأب يقول للابن والجد يقوله للحفيد، مصر طول عمرها، أسياد وعبيد" على حد قوله.

وبعث برسالة إلى المواطن العادي قال فيها: "اشكر السيسي، وادع له بالعمر المديد، وطول ما أحنا كده، هانفوت في الحديد، ولا تنظر إلى أحد، وأرض بالقليل، ولا تطمع في المزيد، م الآخر داري على شمعتك تقيد."

وفرق بين المواطن العادي والمواطن السوبر، بأن من لديه ثروة أو سلطة هو المواطن السوبر، بقية المواطنين من فئة "العادي"، مشيرا إلى أنه خلال المرحلة القادمة سوف يكون هناك فصل عنصري شامل بين الفئتين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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