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شاهد: لقطات مروعة لمقتل 35 سورياً بتفجير "أطمة"

6/10/2016

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لقطات مروعة لـ35 قتيلاً على الأقل جراء تفجير استهدف معبر أطمة الحدودي في محافظة إدلب السورية.

وذكر مراسل الجزيرة أن معظم الضحايا من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة، وأوضح أن رئيس مجلس القضاء الأعلى التابع للمعارضة خالد السيد، والنائب العام محمد الفرج، والقائد العسكري في حركة أحرار الشام هشام خليفة قُتلوا في التفجير الذي أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

يذكر أن معبر أطمة الحدودي مع تركيا تعرض لتفجير مماثل قبل أشهر بعبوة ناسفة وحزام فجره انتحاري، تبناه أيضاً تنظيم الدولة، وراح ضحيته أكثر من 30 قتيلاً وعشرات الجرحى.

 

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