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شاهد: فلسطينيون يزرعون الأرض لإنقاذها من إسرائيل

6/10/2016

أنشأ شبان فلسطينيون مزرعة عضوية على قطعة أرض تطل على مستوطنة إسرائيلية في قرية بلعين بالضفة الغربية المحتلة، بدعم مجتمعي لحماية الأرض من المصادرة.

وأنفق الشبان وهم ثلاثة نحو أربعة آلاف دولار على تجهيز الأرض للزراعة في محاولة لإنقاذها من مصادرة الأراضي من جانب الإسرائيليين.

ويأمل الشبان أيضا في أن يوفروا أمنا غذائيا للسكان المحليين من خلال مساهمة المجتمع المحلي في المشروع وتقليص الاعتماد على السوق الإسرائيلي.

وقال مشارك في تأسيس مزرعة أُم سليمان للزراعة العضوية يُدعى مُهاب العلمي "فكرنا نعمل المشروع هان كجزء من تثبيت الأرض وكمان كجزء من إيجاد أمن غذائي لنا."

وأضاف أن المزرعة تخضع لنظام الزراعة المدعومة من المجتمع -الذي تعود جذوره إلى الزراعة التعاونية في ألمانيا واليابان خلال حقبة ستينيات القرن العشرين والتي يتلقى فيها المساهم بانتظام شحنات من إنتاج المزرعة المحلية- متوقعا أن يكون إنتاجها وفيرا جدا.

وتقام المزرعة على مساحة 16 دونما (نحو أربعة أفدنة) وزُرع نحو ربعها بالفلفل والبطاطا والليمون واللفت والسبانخ.

وقال مشارك آخر في تأسيس المزرعة يُدعى كفاح منصور إن أي شخص يمكنه إطلاق مثل هذا المشروع بتكلفة قليلة.

ويأمل الشبان الثلاثة في أن يتمكنوا في المستقبل من افتتاح معهد تعليمي صغير لتعليم مزارعين آخرين آلية الزراعة العضوية ولتعريفهم على نظام زراعي قليل التكلفة.

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