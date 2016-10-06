شاهد: صحراء القصيم ساحة لعشاق الرياضات الجوية بالسعودية

يشعر ممارسو الطيران الشراعي المزود بمحرك في القصيم بالسعودية بالحرية والانطلاق خلال ممارستهم لهذه الرياضة في الصحراء المحيطة بالمنطقة.

ويتيح نادي القصيم للطيران لأعضائه الفرصة لرؤية البلاد بمنظور مختلف من خلال الطيران بمظلات مزودة بمحرك مروحي أو ما يسمى أو "باراموتور" كما يطلق عليه أعضاء النادي.

ونظرا لوجود محرك مع المظلة فلا توجد حاجة للقفز من على تلال أو مرتفعات من أجل الإقلاع وبالتالي يستطيع ممارسو تلك الرياضة الإقلاع من على أرض مستوية في صحراء القصيم.

وتأسس نادي القصيم للطيران قبل ثلاث سنوات بثلاثة أعضاء فقط ومنذ تأسيسه زاد عدد أعضائه ووصلوا إلى 50 تقريبا.

ويقول خبراء إن التدريب على الطيران بهذه الطريقة يستغرق نحو الشهر لإتقانها، وتكلف الدورة خمسة آلاف ريال سعودي أي نحو 1300 دولار.

ويكلف شراء معدات ممارسة تلك الرياضة بين 40 ألف ريال و55 ألف ريال، بين نحو 10 و14 ألف دولار، وتكلف معدات المحترف ما يزيد على 26 ألف دولار.

ويجب أن يرتدي ممارس تلك الرياضة خوذة على رأسه للحماية، ويمكنه تحويل اتجاهه باستخدام مكابح مماثلة لتلك الموجودة في المظلات، كما يستطيع ايقاف المحرك واعادة تشغيله للتكيف مع ظروف الطيران المختلفة