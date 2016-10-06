شاهد: سقوط جرحى في انفجار بإسطنبول

وقع انفجار عنيف قرب مركز للشرطة بمنطقة "باهجة لي أفلار" في مدينة إسطنبول، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، من دون معرفة أسباب الانفجار.

وأعلن والي إسطنبول، "واصب شاهين"، أن التفجير نُفذ بواسطة دراجة نارية مفخخة، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص، أحدهم حالته حرجة.

وقال شاهين في تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "وفقاً للمعلومات الأولية فإن خمسة من مواطنينا أصيبوا بجروح، حالة أحدهم حرجة، جراء تفجير دراجة نارية مفخخة في شارع الفاتح بمنطقة باهجة لي أفلار".

وأفاد مراسل وكالة الأناضول وفقاً لمعلومات حصل عليها من شهود عيان، أن الأبنية والسيارات في محيط الموقع، تضررت من شدة الانفجار.

وأضاف المراسل أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف، والشرطة هرعت إلى موقع الانفجار، وأن قوات الأمن فرضت طوقاً أمنيا في موقع الانفجار.

وأشار المراسل أن سيارات الإسعاف نقلت بعض الجرحى إلى المشافي، في حين لاتزال الشرطة تبحث عن أسباب الانفجار.