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شاهد: بدَّلَت ملابسها 18 مرة في دقيقة فدخلت غينيس!

6/10/2016

دخلت الماليزية سيلفيا ليم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأسرع شخص يبدل ملابسه في العالم بعدما استطاعت تغيير ملابسها 18 مرة خلال دقيقة واحدة!

واستطاعت ليم بمساعدة زميلها أفيري تشين في تبديل ملابسها بسرعة غير عادية، حيث تظهر برداء جديد في كل مرة يكشف عنها الغطاء دون ظهور أية علامات إجهاد أو تعب من سرعة تبديل 19 ثوباً.

ونشرت غينيس على موقعها الالكتروني نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم، مقطعاً مصوراً للفتاة وهي تبدل ملابسها خلال المسابقة التي أجريت بالصين، لتصبح ليم الأسرع في تبديل الملابس على مستوى العالم لعام 2016.

وحصد الفيديو قرابة المليون مشاهدة على صفحة غينيس بموقع "يوتيوب".

 

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