شاهد: "الطفل الدب" يثير ضجة على الإنترنت لكثافة شعره!

أثارت كثافة شعر رأس رضيع بريطاني جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن الرضيع لم يتجاوز عمره شهرين والشعر على رأسه كثيف جداً وبشكل مميز ولافت للنظر وغير متسق مع عمره الصغير.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ولد الطفل غونيور (9 أسابيع) بمستشفى برايتون العامة يوم 30 يوليو المنصرم، وأطلق عليه الأطباء "الطفل الدب" لأنه ولد بشعر كثيف جداً في رأسه عكس ما هو معتاد، كما أن شعره نادراً ما يتساقط وهو أمر غريب أيضاً.

وتضطر والدته (32 عاماً) إلى تجفيف شعره بالمجفف حيث يتطلب وقتاً أطول ليجف بشكل طبيعي، كما أنه يلفت انتباه المارة حينما تصطحبه معها إلى أي مكان خارج المنزل والبعض يطلب ملامسة شعره ويسألها عن السر في تعجب.

وقالت الأم إنها عانت كثيراً من حرقة شديدة أثناء الحمل وكما هو مشاع في الأقوال والعادات القديمة يرجعون السبب لكثافة شعر الجنين، وهو ما أيدته دراسة أمريكية أجريت عام 2007 بجامعة غون هوبكنز تابع فيها الباحثون 64 امرأة حامل.

وتبين أن 78% ممن ذكرن الإحساس بالحرقة تعلو لديهن مستويات هرمون الاستروجين الذي يسبب تلك الحرقة ويؤثر على نمو شعر الجنين.