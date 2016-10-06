البث الحي
منوعات

شاهد| الأسد: لولا دعم السوريين ما بقيت في منصبي حتى الآن

6/10/2016

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لولا تمتعه بالتأييد هو وحكومته من قبل السوريين لم يكن ليبقى رئيسا بعد 6 سنوات من اندلاع الحرب في بلاده، مؤكدا أن هذا التاييد يفند المزاعم بحقه على حد زعمه.

وأضاف الأسد في حوار لقناة "تي في 2" الدنماركية: "إذا كنا نقتل السوريين وندمر المستشفيات ونرتكب كل هذه الفظاعات ونحن نواجه كل هذه القوى العظمى والبترودلارات في العالم كيف يمكن لي أن أبقى رئيسا؟!" وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وحول حصار وقصف حلب قال الأسد إنهم يتعرضون لحملة أكاذيب، مشيرا إلى أن هناك أخطاء ترتكب.

وأضاف "قُلت إن الأخطاء تقع دائماً، هناك دائماً أخطاء تُرتكب في أي حرب، أنا واقعي جدا، لكن القول بأن هذا هو هدفنا كحكومة، وأننا نعطي الأوامر لتدمير المستشفيات أو المدارس أو قتل المدنيين فهذا غير صحيح لأنه يتعارض مع مصالحنا."

وأشار الأسد إلى أن الشعوب الأوروبية ليست عدوة لسوريا، لأنه هناك فرق كبير بينها وبين سياسات حكوماتها.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)