شاهد| الأسد: لولا دعم السوريين ما بقيت في منصبي حتى الآن

قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه لولا تمتعه بالتأييد هو وحكومته من قبل السوريين لم يكن ليبقى رئيسا بعد 6 سنوات من اندلاع الحرب في بلاده، مؤكدا أن هذا التاييد يفند المزاعم بحقه على حد زعمه.

وأضاف الأسد في حوار لقناة "تي في 2" الدنماركية: "إذا كنا نقتل السوريين وندمر المستشفيات ونرتكب كل هذه الفظاعات ونحن نواجه كل هذه القوى العظمى والبترودلارات في العالم كيف يمكن لي أن أبقى رئيسا؟!" وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وحول حصار وقصف حلب قال الأسد إنهم يتعرضون لحملة أكاذيب، مشيرا إلى أن هناك أخطاء ترتكب.

وأضاف "قُلت إن الأخطاء تقع دائماً، هناك دائماً أخطاء تُرتكب في أي حرب، أنا واقعي جدا، لكن القول بأن هذا هو هدفنا كحكومة، وأننا نعطي الأوامر لتدمير المستشفيات أو المدارس أو قتل المدنيين فهذا غير صحيح لأنه يتعارض مع مصالحنا."

وأشار الأسد إلى أن الشعوب الأوروبية ليست عدوة لسوريا، لأنه هناك فرق كبير بينها وبين سياسات حكوماتها.