شاهد: أحدث حيلة لغش الجمبري!

أثار مقطع مصور لأحدث حيل غش الجمبري في فيتنام، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بين جمهور الأستراليين، حيث تعد فيتنام أكبر مُصدّر للروبيان إلى أستراليا بحجم واردات بلغ 220 مليون دولار في العام 2014/2015.

ورصد الفيديو المثير للاشمئزاز كيفية غش الجمبري ليبدو طازجاً وأثقل وزناً وأكبر حجماً في أحد المصانع الفيتنامية، وقام أحد العمال بتصوير الواقعة التي أثارت غضب الجمهور، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأظهر الفيديو طريقة الغش الجديدة والتي تتم عن طريق حقن الجمبري في الرأس والذيل والوسط بسائل هلامي سلس "جيل" يعرف باسم سليلوز كاربوكسيميثيل أو CMC وهي مادة غير ضارة لكن رواد مواقع التواصل وصفوا الواقعة بالوقاحة والمراوغة وعدم الشرف.