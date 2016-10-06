سامسونغ تعتزم شراء شركة تطور تطبيقا تعتمد عليه آبل

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونغ إلكترونيكس" اليوم الخميس اعتزامها شراء شركة "فيف لابس" الناشئة التي أسسها مطورو برنامج المساعد الصوتي "سيري" الذي تستخدمه شركة آبل المنافسة.

وقال "إينجونغ رهيي" مدير التكنولوجيا في قطاع الاتصالات المحمولة في سامسونغ إن "الطبيعة المعقدة للغة وإمكانيات الفهم والتعلم" لدى شركة "فيف" يجعل منتجها له جاذبية خاصة.

ولم يتم الكشف عن السعر المتوقع لصفقة الاستحواذ على الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكجزء من الاتفاق فإن "داج كيتلاوس" و"أدم شيير" و"كريس بيرجهام" مؤسسي شركة "فيف" سيتعاونون بصورة وثيقة مع سامسونغ لكنهم سيواصلون العمل بشكل مستقل.

من ناحيته قال "كيتلاوس" المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فيف" إن سامسونغ قدمت لشركته فرصة عالمية.