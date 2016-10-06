البث الحي
منوعات

سامسونغ تعتزم شراء شركة تطور تطبيقا تعتمد عليه آبل

6/10/2016

سامسونغ تعتزم شراء شركة تطور تطبيقا تعتمد عليه آبل

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونغ إلكترونيكس" اليوم الخميس اعتزامها شراء شركة "فيف لابس" الناشئة التي أسسها مطورو برنامج المساعد الصوتي "سيري" الذي تستخدمه شركة آبل المنافسة.      
وقال "إينجونغ رهيي" مدير التكنولوجيا في قطاع الاتصالات المحمولة في سامسونغ  إن "الطبيعة المعقدة للغة وإمكانيات الفهم والتعلم" لدى شركة "فيف"  يجعل منتجها له جاذبية خاصة.
ولم يتم الكشف عن السعر المتوقع لصفقة الاستحواذ على الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وكجزء من الاتفاق فإن "داج كيتلاوس" و"أدم شيير" و"كريس بيرجهام" مؤسسي شركة "فيف" سيتعاونون بصورة وثيقة مع سامسونغ لكنهم سيواصلون العمل بشكل مستقل.      
من ناحيته قال "كيتلاوس" المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "فيف" إن  سامسونغ قدمت لشركته فرصة عالمية.     

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)