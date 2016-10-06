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خبيرة : آباء وأمهات أمريكيون غير راضيين عن التعليم

6/10/2016

 قالت خبيرة التعليم المنزلي "أروى الطويل" في تصريح خاص لموقع الجزيرة مباشر  إن الولايات المتحدة  بها مليونا طفل يتعلمون تعليما منزليا، والسبب هو أن الأسر تشتكي من الانفتاح الشديد في المجتمع والخمور والمخدرات والعلاقات المفتوحة، ونسبة كبيرة  من الآباء والأمهات الأمريكيين غير راضيين عن المدارس الأمريكية.

وترى "الطويل" أن التعليم العام بكثافة عددية كبيرة لا يراعي احتياجات الطالب، خاصة من لديهم فرط حركة أو توحد وتشتتت في الانتباه، والكل متفق على أن  الطفل لا يمكن أن يراعيه أحد مثل أبيه وأمه، والمعلم لن يستطيع مراعاة 30 طفلا في نفس الوقت، وأن يوصل المعلومة خلال نصف ساعة لكل الفصل بمختلف مستويات الطلبة.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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