ترشيح البرتغالي غوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة

رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو غوتيريس

رشح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميا وبالإجماع اليوم الخميس رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو غوتيريس لمنصب الأمين العام القادم للمنظمة الدولية

وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا بتعيينه لخمس سنوات بدءا من الأول من يناير كانون الثاني 2017.

ومن المرجح أن تجتمع الجمعية العامة الأسبوع القادم لإقرار تعيين غوتيريس (67 عاما) الذي سيحل محل الكوري الجنوبي بان غي مون (72 عاما) الذي تنتهي ولايته في نهاية 2016 بعدما شغل المنصب لفترتين.

وشغل غوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة من 1995 حتى 2002 ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 2005 حتى 2015.