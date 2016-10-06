البث الحي
منوعات

ترشيح البرتغالي غوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة

6/10/2016

رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو غوتيريس

رشح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسميا وبالإجماع اليوم الخميس رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو غوتيريس لمنصب الأمين العام القادم للمنظمة الدولية

 وأوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا بتعيينه لخمس سنوات بدءا من الأول من يناير كانون الثاني 2017.

ومن المرجح أن تجتمع الجمعية العامة الأسبوع القادم لإقرار تعيين غوتيريس (67 عاما) الذي سيحل محل الكوري الجنوبي بان غي مون (72 عاما) الذي تنتهي ولايته في نهاية 2016 بعدما شغل المنصب لفترتين.

وشغل غوتيريس منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة من 1995 حتى 2002 ومنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 2005 حتى 2015.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

العفو الدولية: مصر أعدمت 57 شخصا خلال شهرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)