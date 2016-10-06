الغارديان: متطوعو القبعات البيضاء بسوريا يستحقون نوبل للسلام

الغارديان: متطوعو القبعات البيضاء بسوريا يستحفون نوبل للسلام

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن متطوعي القبعات البيضاء في سوريا يستحقون جائزة نوبل للسلام.

وأوضحت الصحيفة أن أصحاب القبعات البيضاء، مجموعة من ثلاثة آلاف متطوع، يهرعون إلى الأماكن التي تتعرض للقصف ويعملون على إزالة الركام بأيديهم بحثا عن ناجين أو مصابين.

وأضافت الغارديان أن من بين هؤلاء المنقذين من كان نجاراً أو خياطاً أو مهندساً أو طالبا، وهم اليوم يسخّرون حياتهم لإنقاذ الآخرين.

وختمت الصحيفة بأن أصحاب القبعات البيضاء يمثلون أرقى مستويات الشجاعة في وجه البربرية، وخير من يذكّر بأن من يُـقصفون في حلب هم مدنيون وليسوا إرهابيين.