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الجزائر: أوبك قد تخفض إنتاج النفط أكثر في نوفمبر

6/10/2016

وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة

قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة لتلفزيون النهار المحلي إن أوبك قد تقرر خفض الإنتاج في اجتماعها بفيينا في نوفمبر تشرين الثاني بنسبة واحد بالمئة إضافية إذا اقتضت الضرورة.

وأضاف أن الخفض عن الكمية التي جري التوافق عليها في الجزائر الشهر الماضي قد يحدث إذا رأى المنتجون أن هناك حاجة لذلك.

وأضاف أن منتجي النفط من أوبك وخارجها سيعقدون اجتماعا غير رسمي في إسطنبول من الثامن إلى الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول لمناقشة سبل تطبيق اتفاق الجزائر لكنه لم يخض في أي تفاصيل بشأن من ينوي حضور الاجتماع.

واتفق منتجو المنظمة في اجتماع بالجزائر في سبتمبر أيلول على خفض إنتاج النفط بنحو 700 ألف برميل يوميا إلى نطاق بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا وهو أول خفض للمنظمة منذ 2008. وتقدر أوبك إنتاجها الحالي عند 33.24 مليون برميل يوميا.

وقال الوزير في المقابلة التلفزيونية إن المنظمة ستجري تقييما للسوق في اجتماع فيينا بنهاية نوفمبر تشرين الثاني وإذا كان خفض الإنتاج بواقع 700 ألف برميل غير كاف فستجري زيادته.

وأضاف الوزير أنه بما أن أوبك وحدت الصف الآن وتتحدث بصوت واحد فإن كل شيء صار أسهل بكثير وإذا كانت هناك حاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد بالمئة فسنخفضه واحدا بالمئة.

والجزائر واحدة من صقور الأسعار في أوبك وهذا أول اقتراح بمزيد من الخفض المحتمل في الإنتاج. وقبل اجتماع الجزائر كان بوطرفة يضغط من أجل خفض إنتاج أوبك بواقع مليون برميل يوميا لتحقيق استقرار الأسعار.

وقالت وزارة النفط الفنزويلية اليوم الخميس إن وزراء النفط من الجزائر والغابون وقطر والسعودية والإمارات وروسيا سيشاركون في الاجتماع إضافة إلى وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو.

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