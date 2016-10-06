أحمد موسى: "السيسي بيعمل شغل زي ما قال هاتشوفوا مصر"

قال الإعلامي أحمد موسى المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه يوجد الكثير من الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها الآن في مصر، ولكن من غير المسموح له بالإفصاح عنها في الوقت الراهن.

وأضاف موسى خلال برنامجه التليفزيوني على شاشة فضائية مصرية إن بناء مصر لن يكون إلا عن طريق القوات المسلحة، فهي التي تحمي وتبني في نفس الوقت.

وقال موسى : "السيسي بيعمل شغل في البلد دي، مش قالكم هاتشوفوا مصر .. هاتشوفوا مصر، وانا النهارده بسمع حاجات مش مطلوب الكشف عنها غير لما هما يعلنوا عنها"

وأكد موسى أنه اطلع على الكثير من المشروعات التي يتم تنفيذها الآن، مشيرا إلى أن الذين يشككون في كلام الرئيس وقدرة القوات المسلحة هم الخونة.

وأوضح أنه يعلم أن الأسعار في زيادة، والغلاء يطال كل شيء ولكن هذه ليست مشكلة مقارنة بالخير القادم لمصر خلال المرحلة القادمة على حد وصفه.