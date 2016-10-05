البث الحي
منوعات

نائبا كلينتون وترامب في مناظرة تبثها "الجزيرة مباشر"

4/10/2016

الصورة من اليمين مايك بين ثم تيم كين

يلتقي نائبا المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية في المناظرة الوحيدة بينهما الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، على أمل إقناع الناخبين بدعم المرشحين في الانتخابات المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وسيقف الجمهوري مايك بنس والديمقراطي تيم كين على خشبة المسرح في جامعة لونغ وود في مدينة فارمفيل الريفية بولاية فرجينيا، إلا أن التركيز سيستمر على كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

يذكر أن بنس، وهو حاكم ولاية انديانا بوسط أمريكا وعضو سابق بالكونجرس، يحمل على عاتقه توفير شريان حياة لحملة ترامب المتعثرة خاصة بعد الأداء المضطرب للمرشح الجمهوري في المناظرة الأولى مع منافسته كلينتون.

وعلى الجانب الآخر، سيسعى  كين، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا وحاكم سابق للولاية المهمة المتأرجحة بين دعم المرشحين الجمهورى والديمقراطى لتصوير كلينتون على أنها المرشح الجدير بالثقة لقيادة وتوجيه الولايات المتحدة.

وستبث الجزيرة مباشرة المناظرة كما ستنقلها عبر البث الحي للموقع الإليكتروني .

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)