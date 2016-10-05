نائبا كلينتون وترامب في مناظرة تبثها "الجزيرة مباشر"

الصورة من اليمين مايك بين ثم تيم كين

يلتقي نائبا المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية في المناظرة الوحيدة بينهما الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، على أمل إقناع الناخبين بدعم المرشحين في الانتخابات المقررة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وسيقف الجمهوري مايك بنس والديمقراطي تيم كين على خشبة المسرح في جامعة لونغ وود في مدينة فارمفيل الريفية بولاية فرجينيا، إلا أن التركيز سيستمر على كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون.

يذكر أن بنس، وهو حاكم ولاية انديانا بوسط أمريكا وعضو سابق بالكونجرس، يحمل على عاتقه توفير شريان حياة لحملة ترامب المتعثرة خاصة بعد الأداء المضطرب للمرشح الجمهوري في المناظرة الأولى مع منافسته كلينتون.

وعلى الجانب الآخر، سيسعى كين، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية فرجينيا وحاكم سابق للولاية المهمة المتأرجحة بين دعم المرشحين الجمهورى والديمقراطى لتصوير كلينتون على أنها المرشح الجدير بالثقة لقيادة وتوجيه الولايات المتحدة.

وستبث الجزيرة مباشرة المناظرة كما ستنقلها عبر البث الحي للموقع الإليكتروني .