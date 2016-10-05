مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي استولى على السفينة زيتونة

السفينة تحمل على متنها 30 ناشطة من جنسيات مختلفة

قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى على السفينة زيتونة واقتادها إلى ميناء أسدود بعدما اعترض طريقها في المياه الدولية.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض التعليق على مصير السفينة بعدما حاصرها في البحر وقام بالتشويش عليها وقطع الاتصالات عنها.

وتحمل السفينة على متنها ناشطات سلام يسعين لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.

وقالت سندس فروانة، المتحدثة الإعلامية باسم التحالف الدولي لأسطول الحرية الرابع، في تصريح لوكالة الأناضول، إن تشويشا إسرائيليا (لم تحدد طبيعته) أدى إلى انقطاع الاتصال مع السفينة.

وبدأ التشويش على السفينة بعدما اقتربت إلى مسافة نحو 50 ميلا بحريا من شواطئ غزة، حيث حاصرتها زوارق حربية إسرائيلية من عدد من الاتجاهات.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة إن إسرائيل تصر على التصرف بعقلية العصابة والقرصنة البحرية.

وأبحرت السفينة زيتونة الثلاثاء الماضي، من ميناء "مسينة" بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ غزة، وهي تحمل على متنها 30 ناشطة من جنسيات مختلفة.