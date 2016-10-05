كلينتون: ترامب أهان النساء الأمريكيات وعلينا دعم فتياتنا

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون إن منافسها الجمهوري دونالد ترامب أهان النساء الأمريكيات.

وأضافت كلينتون خلال لقاء جماهيري جمعها وابنتها في منطقة فيلادلفيا أن هناك 40 مليون طالب جامعي مدين وسنعمل على إعادة تمويل الطلاب المدينين.

واستحوذت قضية حمل السلاح والعنف على اللقاء، حيث قالت المرشحة الديمقراطية إن هناك 33 ألف شخص يموتون سنويا في الولايات الـمتحدة في حوادث إطلاق نار وانتحار.

وأضافت أنه يتعين التصدي للثغرات التي تشوب قانون امتلاك السلاح في الولايات المتحدة، على حد وصفها.

وتابعت أنه: " علينا أن لا ندع السلاح يقع في أيدي الأشخاص الذين يمثلون خطرا على المجتمع ورجال الشرطة".

وعلى الصعيد الصحي، قالت كلينتون إنها ستعمل على ضمان حق كل مواطن في الوصول إلى الأدوية والرعاية الطبية.