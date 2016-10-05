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كلية تبدأ برنامجا دراسيا للتدريب على زراعة مخدر الماريوانا

5/10/2016

تعتزم كلية في إقليم نيو برونزويك الكندي المطل على المحيط الأطلسي بدء برنامج بشأن زراعة الماريوانا حتى يتمكن الطلاب من التدريب على العمل في الشركات المحلية التي تنتج هذا المخدر.

وقال ميشيل دوسيت المدير التنفيذي للتعليم المستمر إن كلية كوميونتير دو نيو برونزويك، التي يتم التدريس فيها باللغة الفرنسية، ستبدأ في تطبيق هذا البرنامج في العام المقبل.

وقام رئيس الوزراء الكندي الليبرالي غاستن ترودو بحملته الانتخابية العام الماضي بناء على تعهد باضفاء الشرعية على استخدام الماريوانا لأسباب ترفيهية وقالت الحكومة إنها ستطبق القانون بحلول ربيع 2017.

واستخدام الماريوانا لأسباب طبية قانوني في كل أنحاء كندا وتتطلع شركات في هذا القطاع الصغير نسبيا إلى التوسع مع تركيزها على سوق الماريوانا لأغراض الترفيه.

وفي أغسطس آب قالت حكومة الإقليم إنها استثمرت أكثر من ثلاثة ملايين دولار في شركة للماريوانا الطبية ستوفر ما يصل إلى 208 وظائف في المنطقة.

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