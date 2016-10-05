فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2016

أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم فوز الفرنسي جان بيير سوفاج والاسكتلندي جيه فريزر ستودارت والهولندي برنارد فرينغا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2016 لعملهم في تصميم وتركيب آلات جزيئية.

وذكرت أن العلماء طوروا جزيئات يمكن التحكم في حركتها، ويمكنها القيام بمهمة معينة عند تزويدها بطاقة.

وقالت الأكاديمية إن "من المرجح بقوة أن تستخدم الآلات الجزيئية في تطوير أشياء مثل مواد جديدة، وأجهزة استشعار وأنظمة تخزين للطاقة".

وأوضحت إن هذه الآلات تشبه ما كان عليه المحرك الكهربائي خلال القرن التاسع عشر ولم يكن العلماء وقتها يدركون أنهم في بداية الطريق لصنع الآلات بداية من المراوح الكهربائية إلى القطارات.