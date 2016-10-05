عدم الأمان الوظيفي قد يزيد خطر الإصابة بالسكري

شخص يخضع لاختبار السكري

يقول تحليل جديد إن الأشخاص الذين يشعرون بقلق من فقد وظائفهم ربما يزيد لديهم احتمال الإصابة بالسكري.

وبالمقارنة مع الأشخاص الذين يشعرون بأمان في وظائفهم فقد زادت حالات الإصابة بالسكري بنسبة 19 في المئة لدى الأشخاص الذين لا يشعرون بأمان وظيفي.

ولا يمكن لهذه الدراسة إثبات أن عدم الأمان الوظيفي يسبب السكري. ومع ذلك فقد قالت جين فيري كبيرة معدي الدراسة "في عالم مثالي الشيء الذي أود أن تتوصل إليه هذه الدراسة هو انخفاض عدم الشعور بالأمان الوظيفي وزيادة في عقود الوظائف الآمنة ورواتب معقولة".

ويمكن أن تدفع الضغوط المرتبطة بالعمل إلى الإفراط في الأكل وتجاوز الحد في القيام بأشكال أخرى من السلوك غير الصحي كما أن هرمونات التوتر يمكن أن تشجع بشكل مباشر على زيادة الوزن أيضا وكل هذه الأمور تسهم في زيادة خطر الإصابة بالسكري.

ولكن فيري قالت لرويترز هيلث إنه يجب على الأشخاص ألا يقلقوا بشكل كبير من هذه النتائج لأن هذه الدراسة بحثت في خطر الإصابة بالسكري عبر مجموعة كبيرة من الناس.

وأضافت "هذا لن يوضح لكل شخص الأخطار التي يواجهها.

"نحتاج إلى منهج لصحة السكان ولخفض تعرض الناس لعدم الشعور بالأمان الوظيفي".

ولكن إدوين توريس من مؤسسة مونتيفيوري هيلث سيستم في مدينة نيويورك – والذي لم يشارك في الدراسة- قال إنه يتعين على الأشخاص الذين لا يشعرون بأمان وظيفي أن يضعوا أمرا مهما في أذهانهم ولاسيما الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر كبير للإصابة بالسكري مثل الرجال والنساء أصحاب الأوزان الزائدة والنساء اللائي يصبن بسكري الحمل , أنه "إذا فقدت وظيفتك أو تشعر بعدم أمان وظيفي تأكد أنك تمارس تمارين رياضية".