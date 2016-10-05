شاهد: كلمة القرضاوي خلال تأبين قياديين بجماعة الإخوان

أدى المئات من الأشخاص في مدينة إسطنبول التركية صلاة الغائب على محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وياسر شحاتة، اللذين قتلا على يد قوات الأمن في مصر مساء أول أمس الاثنين.

وألقى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كلمة بعد الصلاة، وصف خلالها القتيلين ب"الأحرار الصادقين المؤمنين" كما وصف رواية السلطات المصرية حول تبادل إطلاق النار معهما ب"الكذب". مضيفا "الله سينتصر للمؤمنين، وسيلقى هؤلاء جزاء أليما قريبا"، متابعا" نحن ننتظر أن يأخذهم الله أخذا أليما شديدا".