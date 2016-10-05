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شاهد: غوغل تكشف عن هاتفها الذكي الجديد "بيكسل"

4/10/2016

أعلنت شركة غوغل الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين أول عن إنتاج هاتفها الذكي "بيكسل"، فيما اعتبر محاولة لمنافسة شركة أبل منتجة هاتف آيفون الذكي في سوق الهواتف الذكية العالمي الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.

وقال مسؤولو شركة غوغل في حفل إطلاق الهاتف الجديد في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن سعر الهاتف الجديد سيبدأ من 649 دولار.

وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد، الذي تنتجه غوغل، والذي تستخدمه أغلب الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بما فيها سامسونغ، أكبر مصنّع للهواتف الذكية في العالم، بينما تستخدم أبل نظام التشغيل الخاص بها "آي أو إس".

كما أعلنت الشركة عن نظارة الواقع الافتراضي "داي دريم فيو" والتي ستطرحها الشركة الشهر المقبل، بسعر 79 دولارا.

وقال ريك أوسترلوه، مدير قسم المعدات في غوغل، إن هاتف بيكسل سيتضمن أفضل كاميرا في الهواتف الذكية على الإطلاق.

وقالت الشركة إن شحن بطارية الهاتف لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أن يشغل الهاتف لمدة 7 ساعات.

وسوف يصدر الهاتف بيكسل في ألوان الأسود والأزرق والفضي، بينما سيبلغ طول الشاشة 12.7 سنتيمترا و14 سنتيمترا.

وكانت غوغل قد أنتجت الهاتف نيكسس منذ عام 2010 لكنه لم يجذب الاهتمام الكافي في سوق الهواتف الذكية الذي تسيطر عليه سامسونغ.

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