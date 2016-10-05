شاهد: علماء يدربون النحل على الجر

نجح فريق من العلماء في جامعة الملكة ماري البريطانية في تدريب عشرات من النحل على الجر وتعليم تلك المهارة لغيرها من النحل.

ويقول العلماء إن هذا الأمر يثبت أن النحل يتمتع بمستوى عال من الذكاء بالرغم من صغر حجم المخ لدى النحلة.

وتم إجراء تجارب مشابهة على القردة والطيور لكنها المرة الأولى التي يتم إجراؤها على حشرات.

وتمكن العلماء من تدريب 23 نحلة من مجموع 40 نحلة ثم قاموا بترك مجموعة أخرى من النحل تشاهد زملائها وهي تجر القرص.

ونجح أكثر من 60 في المائة من المجموعة الأخيرة عند خضوعها للتجربة، ثم نقل العلماء النحل إلى خلايا ليكتشفوا بعد أيام من المراقبة أن باقي النحل قد أتقن المهارة الجديدة.