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شاهد: علماء يدربون النحل على الجر

5/10/2016

نجح فريق من العلماء في جامعة الملكة ماري البريطانية في تدريب عشرات من النحل على الجر وتعليم تلك المهارة لغيرها من النحل.

ويقول العلماء إن هذا الأمر يثبت أن النحل يتمتع بمستوى عال من الذكاء بالرغم من صغر حجم المخ لدى النحلة.

وتم إجراء تجارب مشابهة على القردة والطيور لكنها المرة الأولى التي يتم إجراؤها على حشرات.

وتمكن العلماء من تدريب 23 نحلة من مجموع 40 نحلة ثم قاموا بترك مجموعة أخرى من النحل تشاهد زملائها وهي تجر القرص.

ونجح أكثر من 60 في المائة من المجموعة الأخيرة عند خضوعها للتجربة، ثم نقل العلماء النحل إلى خلايا ليكتشفوا بعد أيام من المراقبة أن باقي النحل قد أتقن المهارة الجديدة.

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