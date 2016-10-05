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شاهد: بدلاً من المعامل.. تجربة مثيرة بـ"النار" في فصل مدرسي!

5/10/2016

"لا تحاول عمل هذه الخدعة في المنزل" هكذا بدأت صحيفة ميرور البريطانية عرضها لتجربة علمية مثيرة داخل فصل مدرسي استخدم فيها المعلم "النار" وسط ذهول الطلاب.

وأظهر مقطع مصور المعلم وهو يستخدم مبيد حشري في رش قارورة مياة بلاستيكية فارغة ثم أشعل النار عند فوهتها فتصاعد اللهب في عمود إلى أعلى للحظات ثم انسحبت سريعاً إلى الداخل كما لو كانت القارورة امتصتها، وسط دهشة الطلاب.

ثم قام المعلم بتغطية فوهة القارورة بيده لقطع الأكسجين، فانكمشت بشكل مثير وعلقت في يده، ما دفع الطلاب لنوبة من التصفيق إعجاباً بالتجربة، فيما لم تحدد الصحيفة مكان اللقطات، لكنها حذرت من محاولة تقليد تلك التجربة بالمنزل.

 

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