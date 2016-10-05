شاهد: أسترالية تتصدى لتمساح ضخم بـ"نعلها"!

تصدت سيدة أسترالية بكل شجاعة لتمساح ضخم حاول مهاجمتها مستخدمة سلاحا غير مخيف بالمرة وهو الـ"نعل" والغريب أنه أثار بالفعل مخاوف التمساح فتراجع سريعاً! وفق مقطع مصور نشرته صحيفتي الغارديان وديلي ميل البريطانيتين.

وأظهر الفيديو السيدة وهو تسير مع كلبها قريباً من نهر التمساح الشرقي -كما يطلق عليه السكان الأصليون- في معبر كاهيل بحديقة كاكادو الوطنية في الإقليم الشمالي لأستراليا، وفوجئت بتمساح ضخم بطول 4 أمتار يتقدم نحوها مسرعاً محاولاً افتراسها.

وفي رد فعل هادئ وشجاع للغاية، لم تتراجع السيدة خطوة واحدة للخلف، وبادرت بخلع شبشبها وبمجرد أن رفعته لأعلى، أدار التمساح وجهته وتراجع سريعاً بشكل غير متوقع، لتنجح خطة السيدة.

ويجذب مشهد تجمع عشرات التماسيح في معبر كاهيل نهاية كل موسم جفاف حشودا كبيرة من السياح، وسط تحذيرات دائمة من إدارة المكان من اقتراب بعض السياح والسكان المتهورين من المياه الضحلة حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.