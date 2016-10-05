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دراسة: أوزان الناس تزيد خلال العطلات

5/10/2016

الدراسة حثت على متابعة الوزن بشكل متكرر

أكدت دراسة طبية أن وزن الأشخاص يزيد خلال العطلات، وأن الأشخاص الذين يتابعون وزنهم بشكل متكرر يتراجع وزنهم بشكل أسرع.

وشملت الدراسة الجديدة عينة تضم 1781 أمريكيا و760 ألمانيا و383 يابانيا، وتم إجراؤها عن طريق "موازين ذكية" عبر الإنترنت اللاسلكي خلال فترة عام. ونشرت في دورية نيو إنغلاند للطب.

وتم إجراء الدراسة عن طريق السماح للشركة المصنعة للميزان باستخدام بيانات وزنهم لأغراض بحثية. وتم جمع بيانات السن والنوع والطول والبلد والمنطقة الزمنية في إطار عملية التسجيل.

وكشفت الدراسة أن متوسط الوزن زاد بنسبة 0.4 بالمائة قبل 10 أيام من عيد الميلاد بين الأمريكيين و0.6 بالمائة بين الألمان، و0.3 بالمائة بين اليابانيين، بينما وصلت الزيادة إلى 0.3 بالمائة خلال ما يعرف باسم الأسبوع الذهبي في مايو/أيار والذي يتضمن أربع عطلات.

وبالنسبة للأمريكيين بدأت زيادة أوزانهم مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني تقريبا ووصلت إلى ذروتها في يوم رأس السنة الجديدة تقريبا.

وبالنسبة للألمان فقد بدأت زيادة الوزن في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني ووصلت إلى ذروتها بعد رأس السنة الجديدة بقليل. وحدثت الزيادة بالنسبة لليابانيين في نفس الوقت تقريبا مع الألمان.

وقال الدكتور برايان وانسينك وهو أحد معدي الدراسة إن هذه النتائج تكشف أيضا أن الناس الذين يقومون بقياس أوزانهم غالبا ما يفقدون الوزن الذي زادوه بشكل أكثر فعالية.

وقال: "من وزنوا أنفسهم ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا فقدوا الوزن الذي زادوه خلال شهر بعد العطلات. باقي المجموعة استغرقت بشكل نمطي خمسة أشهر كي تعود إلى وزن ما قبل العطلة".

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