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تداول عصائر بها جيلاتين من الخنازير بألمانيا

4/10/2016

عصائر تفاح تحوي جيلاتين حيواني في ألمانيا

قالت مؤسسة معنية بمراقبة الغذاء في أوربا إن شركات كبرى تستخدم جيلاتين حيواني من الخنزير في عصائر للتفاح تباع في الأسواق الألمانية.

ونقل موقع "دويتش فيله" عن مؤسسة الرقابة على الأغذية "فوود ووتش" انتقادها لشركات كبرى تبين أنها تستخدم جيلاتين حيواني من الخنزير أو البقر في مكونات عصير التفاح التي تباع في الأسواق الألمانية.

وقالت المؤسسة الأوروبية التي تملك فروعا في عدد من الدول الأوربية، إنه غالبا ما يتم استخدم مادة الجيلاتين المستخرجة من الخنزير أو البقر في مكونات بعض منتجات عصير التفاح دون إشارة واضحة لذلك.

وقالت "فوود ووتش" إن المستهلكين يعتقدون أنهم بشرائهم منتجات نباتية مثل العصير، فإن هذا يعني خلو المنتجات من أي مواد حيوانية، مشيرة إلى أن استخدام هذه المواد دون الإشارة الصريحة لها "يعد خداعا لثقة وتوقعات المستهلك".

وبحسب ما ورد في بيان المؤسسة فإن محلات غذائية كبرى في ألمانيا مثل  EDEKA وREWE   وأيضا Lidel قامت بفحص أنواع عصير التفاح التي تبيعها مثل العصير الطبيعي (nektar) وأيضا عصير التفاح مع الصودا (schorle)، حيث أظهرت نتائج الفحص وجود مادة الجيلاتين الحيواني كانت موجودة في سبعة أنواع من عصير التفاح من أصل 17 صنفا مختلفا.

أما بالنسبة لعصير التفاح مع الصودا فقد بينت نتائج الفحص وجود مشتقات حيوانية في خمسة أنواع من أصل 14 صنفا مختلفا من العصائر.

وطبقا للفحوصات التي أجرتها مؤسسة الرقابة الغذائية فإن أنواع عصير التفاح التي تحمل ماركات مثل Pfanner, Beckers، Valensina كانت خالية  تماما من مادة الجيلاتين أو تم استخدام جيلاتين نباتي ضمن مكوناتها.

ودعت فوود ووتش إلى وضع علامات واضحة ومقروءة للمستهلكين في حال وجود مشتقات حيوانية مستخدمة ضمن منتجاتها.

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