بعد 3 أشهر.. اكتشفَت زواجها من جدّها المليونير!

اكتشفت زواجها من جدها المليونير (غيتي-أرشيفية)

بعد 3 أشهر من عقد القران في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، اكتشفت فتاة (24 عاماً) أن زوجها هو بالفعل جدها لأبيها، ولم يكن يعلم هو الآخر بذلك، بحسب صحف ذا صن وميرور وميترو البريطانية.

ورفضت العروس الإفصاح عن اسمها أو هويتها، مؤكدة أنها شعرت بصدمة ويأس كبيرين حينما اكتشفت الأمر للوهلة الأولى، لافتة إلى أنها تعرفت على جدها العريس (68 عاماً) من خلال موقع إلكتروني لكبار السن الباحثين عن الحب.

وبعد زواجهما صعقت العروس حينما شاهدت ألبوم الصور العائلية لجدها العريس ووجدته يحمل أبيها صغيراً بنفس الشكل والملابس التي يظهر فيها والدها في صور أخرى لديها، وسرعان ما تأكدت من الأمر، لافتة إلى أنها تزوجت جدها سريعاً ولم يكن لأسرتها دور يذكر.

وكان الجد -الذي فشل في الزواج مرتين- قد ترك والدها وهو في سن صغير، وهجر أسرته وانقطعت أخباره، وبعد خروجه على المعاش حصد عدة ملايين من الدولارات في إحدى جوائز اليانصيب.

وعلى الرغم من اكتشاف تلك الحقيقة الصادمة، إلا أن العروس العشرينية أكدت أنها سعيدة مع زوجها وأنها لن تتخلى عنه مهما حدث، فيما أكد هو الآخر أن ليس لديه أية خطط لتطليق زوجته (حفيدته)!