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الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 100 يوم

4/10/2016

تراجع الذهب أكثر من واحد بالمئة الثلاثاء (4 أكتوبر/تشرين أول) ليصل إلى أدنى مستوياته منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي أواخر يونيو/حزيران.

وأدى انتعاش الدولار بعد بيانات أمريكية قوية إلى نزول المعدن النفيس عن مستوى الدعم المهم 1300 دولار للأوقية.

وأججت بيانات أفضل من المتوقع للقطاع الصناعي الأمريكي يوم الاثنين 3 أكتوبر/تشرين أول التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنهاية العام مما دفع الدولار للصعود وأثقل كاهل الذهب.

ومع منتصف يوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش تراجع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 1289  دولارا و17 سنتا للأوقية وانخفضت عقود الذهب     الأمريكية تسليم ديسمبر/كانون أول 22  دولارا و30 سنتا للأوقية لتصل إلى 1290  دولارا و40 سنتا.

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