استطلاع: براعة ترامب في استخدام قوانين الضرائب "عدم وطنية"

المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية-دونالد ترامب (الفرنسية)

اعتبر معظم الأمريكيين عدم دفع دونالد ترامب للضرائب "أنانية وعدم وطنية"، حسبما أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس، ونشرته الثلاثاء.

وأشار الاستطلاع إلى أن ما يقرب من نصف الأمريكيين يتفقون مع المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب فيما قاله بأن عدم دفع ضرائب على الدخل يجعله "بارعا" فيما رأي عدد أكبر من الأمريكيين أنه "أناني" و"غير وطني".

وأشار الاستطلاع إلى أن نحو 67% من الأمريكيين قالوا إن عدم دفع مرشح للرئاسة الأمريكية أي ضرائب "موقف أناني" بينما قال 61% "غير وطني"، وسمح الاستطلاع للمشاركين باستخدام أكثر من كلمة لوصف عدم دفع الضرائب.

وفي الوقت نفسه أوضحت نتائج الاستطلاع احتراماً -على مضض- لمرشح يستطيع اكتشاف كيف يمكن تقليل ما يدفعونه من ضرائب، ورأى نحو 46% من الأمريكيين -من بينهم 35% ديمقراطيون و62% جمهوريون- أن عدم دفع مرشح للرئاسة أي ضرائب "براعة".

وأصبح ملف ترامب الضريبي قضية كبيرة في الحملة الانتخابية منذ أن كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي جزءاً من عائداته الضريبية في عام 1995 وقدرت أن ترامب لم يدفع على الأرجح أي ضرائب على مدى 18 عاماً.

ولم ينكر قطب العقارات المشهور ما جاء في تقرير الصحيفة وهو أول مرشح لانتخابات الرئاسة منذ عقود يرفض الكشف عن إيراداته الضريبية بشكل كامل.

ورد ترامب في المناظرة الرئاسية الأولى على اتهامات منافسته الديمقراطية بأنه لم يدفع أي ضرائب اتحادية بقوله إن ذلك يجعله "بارعاً".

وكان من شملهم الاستطلاع أقل انتقاداً عندما سئلوا عن موقفهم من عدم دفع مواطن عادي الضرائب، ووجهت مجموعة الأسئلة نفسها عن المرشح الآخر لانتخابات الرئاسة.

وشمل الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 28 سبتمبر/أيلول وحتى 3 أكتوبر/تشرين الأول، 1948 بالغاً أمريكياً من بينهم 893 ديمقراطياً و635 جمهورياً.