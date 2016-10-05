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استدعاء 170 ألف فرن غاز بسبب عيوب تؤدي لانفجارها

4/10/2016

استدعاء 170 ألف فرن غاز

أعلنت مجموعة "بي.إتش.إس" لمتاجر الأجهزة المنزلية اليوم الثلاثاء أن شركتي "بوش" و"سيمنس" الألمانيتين لتصنيع الأجهزة المنزلية بدأتا استدعاء حوالي 170 ألف فرن غاز بسبب وجود عيوب فيها يمكن أن تؤدي إلى انفجارها.

وتشمل عملية الاستدعاء الأفران المصنعة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير  2009 إلى تشرين أول/أكتوبر 2011 والتي تم بيعها بشكل أساسي في هولندا وبلجيكا وألمانيا.

وبحسب الإعلان الصادر فإن هذه الأفران يمكن أن تتعرض لتسرب غازي غير متحكم به وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انفجار الفرن في أسوأ الأحوال.

كانت شركة "بي.إس.إتش" قد أصدرت قرارات استدعاء مماثلة عامي 2013 و2014  وشملت غسالات أطباق ومجففات ملابس.

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