إيطاليا: إنقاذ نحو 11 ألف مهاجر خلال 48 ساعة

أحد القوارب التي تحمل مهاجرين (أرشيف)

قال خفر السواحل الإيطالي اليوم الأربعاء إنه تم إنقاذ أكثر من 4650 مهاجرا أمس قبالة الساحل الليبي وانتشال 28 جثة ليرتفع بذلك عدد من تم إنقاذهم خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة إلى قرابة 11 ألف شخص.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 20 شخصا ماتوا اختناقا في عنبر قارب صيد مكتظ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى يومي الاثنين والثلاثاء إلى 50 قتيلا.

وقال مسؤولون إيطاليون إن ثلاث نساء جرى إنقاذهن يوم الاثنين وضعن خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة على متن قارب تابع لخفر السواحل كان ينقل نحو ألف لاجئ إلى صقلية. وأشارت تقارير إلى أن النساء وأطفالهن الثلاثة في حالة جيدة.

وذكر خفر السواحل أنه تم إنقاذ المهاجرين أمس الثلاثاء من 33 قاربا بينها 27 قاربا مطاطيا وقارب خشبي يعتقد أنه كان يحمل نحو ألف شخص.

ونقل عن مصور يعمل مع وكالة الصحافة الفرنسية وكان على متن سفينة استأجرتها منظمة إسبانية غير حكومية للمساعدة في مهام الإنقاذ قوله إنه أحصى 22 جثة في القارب. وأضاف لوسائل الإعلام الإيطالية أنه يعتقد أنه لا تزال هناك جثث في مخزن القارب.

وتبعد ليبيا نحو 290 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية ويستغل مهربو البشر الفوضى في ليبيا ليتخذوا منها نقطة الانطلاق الرئيسية للرحلات إلى أوربا.

وقال خفر السواحل إن عمليات إنقاذ جديدة تجرى اليوم الأربعاء لكنها أقل بكثير مما كان عليه الحال خلال اليومين الماضيين.

وقال متحدث باسم خفر السواحل "من الواضح أن تحسن الطقس لعب دورا مهما في تفسير العدد الكبير من الوافدين في الآونة الأخيرة".

وبلغ عدد من وصلوا إلى ايطاليا منذ بداية العام 142 ألفا على الأقل ولقي نحو 3100 حتفهم. وجاء ما يقدر بنحو 154 ألف شخص إلى إيطاليا عام 2015 ولقي 2892 مهاجرا حتفهم.

ووفدت الغالبية العظمى من اللاجئين من دول أفريقية مثل نيجيريا وإريتريا وغينيا وجامبيا والسودان وساحل العاج والصومال.