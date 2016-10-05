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أكثر من 40% من الأمريكيين لا يعرفون المرشحين لنائب الرئيس

5/10/2016

المرشحان الجمهوري مايك بينس (يسار) والديمقراطي تيم كين

كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن أكثر من 40 بالمائة من الأمريكيين لا يعرفون أسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته محطة "إيه بي سي" الأمريكية ومؤسسة "إس إس آر إس" المتخصصة في أبحاث الرأي العام، أن 41 بالمائة من الأمريكيين لا يعرفون اسم المرشح على بطاقة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس مايك بينس، وأن 46 بالمائة لا يعرفون اسم مرشح الحزب الديمقراطي للمنصب تيم كين.

وجاءت نتيجة الاستطلاع قبل ساعات من المناظرة بين المرشحين بينس وكين مساء الأربعاء 4 أكتوبر/تشرين أول بالتوقيت المحلي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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