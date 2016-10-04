3 بريطانيين يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز العلماء المنحدرين من أصل بريطاني ديفيد ثوليس ودنكان هالدين ومايكل كوسترليتز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2016 لدراساتهم في الحالات غير العادية للمادة مثلما هو الحال في الموصلات الفائقة التوصيل.

وحصل ثاوليس، 82 عاما، على نصف قيمة الجائزة أي أكثر من 468 ألف دولار. وولد ثوليس في اسكتلندا ويعمل أستاذا في جامعة سياتل في واشنطن.

أما النصف الآخر فيتقاسمه هالدين، 65 عاما، وهو أستاذ في جامعة برينستون الأمريكية. وكوستيرليتز المولود أيضا في اسكتلندا عام 1942، والأستاذ في جامعة براون في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وقالت الأكاديمية في بيان منح الجائزة إن "الفائزين فتحوا الطريق إلى عالم مجهول تمر فيه المادة بأطوار غريبة، واستخدموا نظريات في الرياضيات لدراسة المراحل او الأطوار غير المعتادة للمادة، مثل الموصلات الفائقة، والأجسام ذات الميوعة الفائقة" ويتوقع أن يكون لهذه الاكتشافات تطبيقات في علم المواد والإلكترونيات.