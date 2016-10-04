نحو 385 مليون طفل في العالم يعيشون في فقر مدقع

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والبنك الدولي في تقرير صدر أمس الاثنين أن هناك نحو 385 مليون طفل حول العالم يعيشون في فقر مدقع.

وأشار التقرير ألى أن الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ولا سيما الهند هم الأسوأ حالا.

وأوضح التقرير أن ما يقدر بـ 19.5 % من الأطفال في الدول النامية عاشوا في منازل يصل متوسط دخلها 1.90 دولارا فقط للشخص في اليوم، في عام .2013

وقال المدير التنفيذي لليونيسيف أنتوني ليك في بيان صحفي: "ليس من المرجح فقط أن يعيش الأطفال في فقر مدقع، ولكن آثار الفقر هي الأكثر تدميرا للأطفال". وأضاف: "إن الأطفال الأصغر سنا هم الأسوأ حالا لأن الحرمان الذي يعانون منه يؤثر على تنمية أجسامهم وعقولهم".

وقال ليك إن الأمر "صادم" أن نرى جميع الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وواحدا من كل خمسة أطفال في الدول النامية يشبون في فقر مدقع.

واستندت اليونيسيف إلى بيانات من 89 دولة لإعداد تقييمها الوارد في هذا التقرير.