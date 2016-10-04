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"فيسبوك" يطلق سوقا للبيع والشراء المحلي

3/10/2016

فيسبوك تطلق سوقا للبيع والشراء المحلي

أطلق "فيسبوك" سوقا يسمح للأشخاص بالبيع والشراء محليا في إطار محاولة شبكة الإعلام الاجتماعي إيجاد سبل جديدة للإبقاء على المستخدمين.

ستظهر الميزة الجديدة كأيقونة "متجر" بأسفل تطبيق فيسبوك وسيسمح للمستخدمين بعرض الأشياء للبيع في الجوار أو البحث عن المعروض منها.

وقال "فيسبوك" إن الشركة لن تسهل السداد أو التسليم ولن تستقطع مبالغ من قيمة المعاملات.

وأوضح في تدوينة أن الخدمة الجديدة ستنطلق في الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا لمستخدمي آيفون وأندرويد في القليلة المقبلة وأنها ستتاح على نسخة سطح المكتب في الأشهر القادمة.

وقالت الشركة إن أكثر من 450 مليون شخص يزورون بالفعل مجموعات فيسبوك التي تعرض أشياء للبيع أو الشراء كل شهر.

وكان "فيسبوك قد ذكر العام الماضي أنه يختبر عدة مزايا إعلانية تسمح للمستخدمين بالتسوق مباشرة عبر تطبيقه في مسعى لمزيد من الانخراط في التجارة الإلكترونية.

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