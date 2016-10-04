فيديو: افتتاح أكبر معرض زراعي بالشرق الأوسط في الرياض

تشارك مئات الشركات من منطقة الشرق الأوسط في أكبر معرض زراعي بالمنطقة وهو المعرض الزراعي السعودي (المعرض التجاري الدولي الخامس والثلاثون للزراعة والمياه والصناعات الزراعية).

وافتتح المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول الحالي ويستمر حتى الخامس منه بمشاركة 350 شركة من عدة دول تسعى لعرض منتجاتها وخدماتها.

ومن بين ما تركز عليه دورة العام الحالي للمعرض زراعة محاصيل الأعلاف.

وتتجه السعودية إلى التخلص تدريجيا من زراعة محاصيل الأعلاف بسبب ضيق الأماكن المخصصة للزراعة وشح موارد المياه. وتتطلع حاليا لمنع كل زراعات الأعلاف الخضراء في السنوات المقبلة.

وقال وزير الزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي "أقر مجلس الوزراء مؤخرا تخصيص عشرة في المئة من مشتريات القمح لرجال الأعمال السعوديين الذين يقومون بالاستثمار في الخارج. وستُقيَم هذه التجربة خلال ثلاث السنوات المقبلة. فنحن نأخذ ما يكفي من إجراءات لحث رجال الأعمال والمزارعين للاستثمار في الخارج."

وتعاني الشركات السعودية من تراجع أسعار النفط الذي تسبب في ضغط إنفاق الحكومة والمستهلكين.

ويُستثنى من ذلك قطاع الدواجن الذي لا يزال قويا وله حضور قوي في معرض هذا العام.