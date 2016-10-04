شاهد: في هذا المبنى قتلت الشرطة المصرية محمد كمال

أظهرت لقطات تلفزيونية المبنى الذي قالت وزارة الداخلية المصرية إنها قتلت فيه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال.

وقتلت قوات الشرطة المصرية القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومرافقا له يدعى ياسر شحاته، بعد نشر مواقع إخبارية مصرية محسوبة على النظام أنباء اعتقالهما.

وتظهر اللقطات العقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوى بالبساتين وسط القاهرة.

وفي وقت متأخر أمس الاثنين أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها عن اختفاء القيادي بالجماعة مرجحة اعتقاله وحملت السلطات مسؤولية سلامته.

وبعد ساعات من خبر الاعتقال، قالت الشرطة المصرية إنها قتلت كمال ومرافقه خلال "اشتباكات" أثناء إلقاء القبض عليه في أحد الشقق السكنية بمنطقة البساتين في القاهرة.

وشاع في الفترة الأخيرة قيام الداخلية المصرية بتصفية أعضاء في الجماعة بحجة مقاومتهم للشرطة خلال عمليات المداهمة.