شاهد: سائحة تصور "عامود ماء" عملاقا في بحر جامايكا

نشرت سائحة بريطانية مقطع فيديو التقطته لعامود ماء على ارتفاع كبير ظهر في مياه البحر قبالة سواحل جامايكا.

وتداول نشطاء الفيديو الذي نشرته السائحة على مواقع التواصل 2 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

ويظهر الفيديو عامود الماء وهو يلامس السحاب.

وشهدت منطقة الكاريبي إعصارا قويا أطلق عليه اسم "ماثيو" الذي وصفه خبراء بأنه أشد عاصفة في الكاريبي في تسع سنوات وامتد قبالة سواحل جاميكا وكوبا بسرعة رياح تصل إلى 260 كيلومترا في الساعة .

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ماثيو يقع على بعد 690 كيلومترا جنوب شرقي كينجستون في جاميكا وإنه مصنف حاليا كعاصفة من الدرجة الخامسة وهي الأعلى في مقياس شدة الأعاصير.