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شاهد: زوجة عضو بالإخوان تكشف تفاصيل قتله على يد الأمن بمصر

4/10/2016

كشفت زوجة قيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مداخلة مع الجزيرة مباشر ملابسات تصفية زوجها إلى جانب عضو مكتب إرشاد الجماعة على أيدي قوات الأمن المصرية مساء  الاثنين.

وقالت فاطمة الزهراء علي، زوجة ياسر شحاته، الذي لقي حتفه برصاص الأمن المصري إلى جانب عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور محمد كمال، إن تقرير الطب الشرعي أظهر مقتل زوجها برصاصة واحدة في الرأس.

وأضافت أن التقرير أوضح مقتل زوجها من مسافة قريبة أقل من متر واحد.

وتابعت أنها كانت على مقربة من المبنى الذي وقعت فيه عملية التصفية قائلة إنها شاهدت سيارات الشرطة وهي تحيط بالمبنى وتشهر السلاح من الشارع صوب شرفة الشقة التي كان يقف فيها زوجها.

وقالت إنها حاولت تنبيه زوجها ومرافقه بانتشار الأمن في المنطقة إلا أنها لم تتمكن من ذلك بسبب سرعة الانتشار.

وأضافت أن زوجها رفع يديه في الهواء معلنا استسلامه حتى صعد أفراد الشرطة إليه واقتادوه إلى داخل الشقة، مشيرة إلى أن محمد كمال كان في شقة أخرى أمامها يرقد مريضا.

وتابعت أنها بعد دقائق سمعت إطلاق الرصاص، ثم بعدها حضر الأمن إلى الشقة التي تقيم فيها وأجرى عملية تفتيش للشقة وبعثرة محتوياتها في محاولة لمعرفة هوية زوجها.

وذكرت أنها بعد مرور ساعات ظنت أن الشرطة ستخرج مصطحبة زوجها ومرافقه معتقلين، إلا أنها فوجئت بحضور سيارة إسعاف للمبنى لتخرج بعد ذلك الجثتان من مدخل البناية وتوضعان في السيارة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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