البث الحي
منوعات

شاهد: دوري لسباقات الطائرات بدون طيار!

4/10/2016

تدخل سباقات الطائرات الصغيرة بدون طيار مرحلة جديدة بعد اتفاق شبكات تلفزيونية ضخمة على تمويل دوري لهذه السباقات في الولايات المتحدة مقابل أكثر من 12 مليون دولار.

ويشمل الدوري خمسة سباقات على أن يضاف إليه سباقان العام القادم في كل من بريطانيا وألمانيا.

ويأمل مسؤولو التسويق والإعلانات في أن تتمكن هذه الرياضة من زيادة مساحتها خاصة أنها تجمع ما بين إثارة سباقات الفورميلا ومتعة الألعاب الإلكترونية.

ويقول خبراء إن هناك بعض العقبات التي تحول دون البث المباشر لهذه السباقات وذلك نظرا لصغر حجم الطائرات وسرعتها التي تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراء مونتاج للسباقات لوضع اللقطات المثيرة التي تم التقاطها من الكاميرات المثبتة على الطائرات.

لكن خبراء أخرين يشيرون إلى أن التطور السريع في تقنيات البث والتصوير سيتغلب على هذه العقبات.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)