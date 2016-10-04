شاهد: دوري لسباقات الطائرات بدون طيار!

تدخل سباقات الطائرات الصغيرة بدون طيار مرحلة جديدة بعد اتفاق شبكات تلفزيونية ضخمة على تمويل دوري لهذه السباقات في الولايات المتحدة مقابل أكثر من 12 مليون دولار.

ويشمل الدوري خمسة سباقات على أن يضاف إليه سباقان العام القادم في كل من بريطانيا وألمانيا.

ويأمل مسؤولو التسويق والإعلانات في أن تتمكن هذه الرياضة من زيادة مساحتها خاصة أنها تجمع ما بين إثارة سباقات الفورميلا ومتعة الألعاب الإلكترونية.

ويقول خبراء إن هناك بعض العقبات التي تحول دون البث المباشر لهذه السباقات وذلك نظرا لصغر حجم الطائرات وسرعتها التي تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراء مونتاج للسباقات لوضع اللقطات المثيرة التي تم التقاطها من الكاميرات المثبتة على الطائرات.

لكن خبراء أخرين يشيرون إلى أن التطور السريع في تقنيات البث والتصوير سيتغلب على هذه العقبات.