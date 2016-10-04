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شاهد: حصار 200 شخص على ارتفاع 2000 متر

4/10/2016

وصل مئات السائحين بسلام إلى الأرض بعد أن عُـلقوا طوال الليل فوق قمة أحد الجبال وسط الصين إثر تعطل خدمة العربات المعلقة.

وقدعلق نحو 200 شخص عندما أجبرت رياح قوية مشغل العربات المعلقة على وقف صعودها وهبوطها من قمة الجبل على ارتفاع ما يزيد على ألفي متر.

وأظهر تسجيل مصور من الموقع السياح في ممرات انتظار ركوب العربات قبل أن يتمكنوا من النزول بعد أن هدأت حدة الرياح واستأنفت العربات عملها.

ووقع الحادث خلال احتفالات الأسبوع الوطني السنوية، وهي عطلة لمدة سبعة أيام تشهد خلالها المزارات السياحية اكتظاظا كبيرا.

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