شاهد| إعلامي مصري يهاجم صلاة الطلبة في المدارس

انتقد الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، صورة لمدير إحدى المدارس في مصر وهو يؤم الطلاب في صلاة الظهر في فناء المدرسة، واصفا ما يحدث بأنه " أسلمة أجيال".

ووصف الحسيني، في برنامجه الذي يذاع على فضائية خاصة، المشهد بـ "الصادم"، مشيرا إلى أنه من الوارد أن تكون المدرسة مملوكة لجماعة الإخوان المسلمين أو شركة أو تنظيم إسلامي آخر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا خلال الأيام لمدرسة خاصة بمحافظة الفيوم ظهر خلالها مدير المدرسة يصلى إماما بالطلاب وظهر بالصور مئات الطلاب في صفوف المصليين يؤدون الصلاة.

وقال رئيس مجلس إدارة المدرسة في تصريحات صحفية إن هذا هو منهج المدرسة الذي تتبعه منذ نشأتها قبل 10 سنوات، حيث إن المدرسة تؤمن أن الصلاة جزء أساسي من التربية ولابد من تعليمها للتلميذ بالمدرسة حتى "نكمل دور المنزل ونسهل مهمة أولياء الأمور ولتحفيز الطلاب على الالتزام بها.

