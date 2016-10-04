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داعية شاب: نفتقر لدعاة متفرغين يجيدون الإنجليزية

3/10/2016

قال الداعية السعودي الشاب عيسي الحاج حسين فى تصريح خاص لموقع الجزيرة مباشر: لدى المسلمين في الغرب مشكلة عدم  وجود دعاة متفرغين يجيدون اللغة الإنجليزية ومعظم الدعاة في الغرب غير متفرغين ولهم أعمال أخرى.

ويستطرد "حسين "سبب توجهي لدعوة غير المسلمين الآية الكريمة ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) فاذا أسلم إنسان على يديك تأخذ أجرا عظيما وكل عباداته من وضوء وصلاة وصيام  تكون في ميزان حسناتك وكذلك إذا أسلمت زوجته  أو أحد أقاربه لك الأجر وعندما كنت أعيش في أمريكا كنت أرى الغربيين يبحثون عن الإسلام وعن الحقيقة.

 

وبدأ عيسي يمارس الدعوة في عمر 8 سنوات بالولايات المتحدة مع أسرته بتوزيع المصاحف المترجمة على جيرانه وكون فريقا للدعوة في أمريكا في عمر 17 سنة والآن يشرف على مكتب الدعوة في الحمراء بجدة كداعية باللغة الإنجليزية وأسلم على يديه الآلاف بالولايات المتحدة والسعودية.

 

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المصدر : الجزيرة مباشر
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