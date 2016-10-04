تركيا تعلن إيقاف 12 ألف شرطي عن العمل

اعتقالات لعناصر يشتبه بتورطها في الانقلاب بتركيا – أرشيفية

قالت الشرطة التركية في بيان اليوم الثلاثاء إن السلطات أوقفت 12801 ضابط شرطة عن العمل للاشتباه في صلاتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز.

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) أن هذه الخطوة جاءت بعد أن فتحت وزارة الداخلية تحقيقا بشأن قوة الشرطة وبعد يوم من تمديد الحكومة التركية حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى.

وقال البيان إن من بين من تم إيقافهم عن العمل في شتى أنحاء تركيا 2523 من قادة الشرطة. ويبلغ إجمالي عدد أفراد قوة الشرطة نحو 250 ألف فرد.

وتم بالفعل إقالة أو وقف نحو 100 ألف شخص عن العمل في الجيش والحكومة والشرطة والهيئة القضائية في حملة أعقبت محاولة الانقلاب كما اعتُقل نحو 32 ألف شخص بسبب دورهم المزعوم في تلك المحاولة.